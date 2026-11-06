Ряд авиакомпаний продлил отмену рейсов в Саудовскую Аравию, прежде всего в Эр-Рияд и Даммам, несмотря на частичное возобновление работы международного аэропорта имени короля Халида в столице страны. Как сообщает The National, аэропорт частично открыли 25 октября после атак йеменских хуситов, однако он по-прежнему работает с ограничениями.

Некоторые рейсы саудовской авиакомпании Saudia в Эр-Рияд перенаправляют через Аль-Касим или Даммам, откуда пассажиров доставляют в столицу автобусами. Сообщение с Джиддой восстанавливается постепенно: Emirates возобновила часть рейсов из Дубая 30 октября, а Etihad Airways планировала возобновить четыре рейса между Абу-Даби и Джиддой 6 ноября.

Ограничения для перевозчиков из ОАЭ

Etihad Airways отменила пассажирские и грузовые рейсы между Абу-Даби и Эр-Риядом, а также между Абу-Даби и Даммамом до 19 ноября. В то же время другие ее рейсы в Джидду должны выполняться по расписанию.

Emirates планирует возобновить пассажирские рейсы из Дубая в Эр-Рияд и Даммам 8 ноября. Ее рейсы в Медину продолжали выполняться. Flydubai отменила полеты между Дубаем и Эр-Риядом, Даммамом и Абхой до 9 ноября и предупредила, что расписание может меняться. Air Arabia не назвала дату возобновления сообщения из Шарджи в Эр-Рияд, Абху, Даммам и Таиф.

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Сроки отмены других рейсов

Qatar Airways временно приостановила рейсы в Эр-Рияд, Даммам, Абху и Таиф, а также сократила частоту полетов в Джидду. Oman Air планирует возобновить рейсы Маскат—Эр-Рияд 8 ноября. SalamAir отменила рейсы в Эр-Рияд и Даммам до 30 ноября.

British Airways перенесла возобновление ежедневных рейсов Лондон—Эр-Рияд с 3 ноября на 11 января 2027 года и окончательно прекратила маршрут Лондон—Джидда. Cathay Pacific отменила пассажирские рейсы в Эр-Рияд и из него до 31 января 2027 года, а Scoot продлила отмену полетов между Сингапуром и Джиддой до 28 февраля 2027 года.

Air France приостановила рейсы в Эр-Рияд и из него до 12 декабря, KLM — до 27 ноября для Эр-Рияда и Даммама. Lufthansa отменила рейсы в Эр-Рияд и из него до 18 ноября, а в Даммам — до 30 ноября. Delta Air Lines также отложила запуск маршрута Атланта—Эр-Рияд до марта 2027 года.

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