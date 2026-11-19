Американский авианосец USS George Washington покинул Ближний Восток после трёх месяцев развёртывания и перешёл в зону операций 7-го флота США. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на онлайн-издание Военно-морского института США USNI News.

Переход в зону 7-го флота

Представитель Тихоокеанского флота США сообщил USNI News, что авианосец, базирующийся в Японии, уже находится в районе операций 7-го флота. Он не уточнил, какие корабли сопровождения отправились вместе с USS George Washington.

Авианосная ударная группа прибыла в зону ответственности 5-го флота США 19 августа, чтобы заменить USS Abraham Lincoln. USS George Washington вышел из своего порта приписки Йокосука в конце мая. В настоящее время неизвестно, направляется ли корабль непосредственно в Йокосуку или сделает остановку в одном из портов по пути.

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Два авианосца остаются в регионе

До выхода USS George Washington в регион в воскресенье прибыла авианосная ударная группа USS Theodore Roosevelt. Вместе с USS George H.W. Bush, который находится в Аравийском море с апреля, в регионе остаются две американские авианосные ударные группы.

По данным издания, перемещения происходят на фоне высокой напряжённости в отношениях США и Ирана. Вашингтон и Тегеран в июне подписали меморандум о взаимопонимании, однако его реализация остановилась из-за разногласий по поводу гарантий свободы и безопасности судоходства в Ормузском проливе. США и Израиль обвиняют Иран в развитии ядерной и ракетной программ, которые, по их мнению, представляют угрозу для Израиля и союзных США государств региона. Тегеран заявляет, что его ядерная программа носит мирный характер.

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