В Нигерии Управление гражданской авиации (NCAA) начало расследование жалобы пассажира рейса Абуджа—Калабар, который заявил, что из-за жары и отсутствия вентиляции в салоне у него началось кровотечение. Об этом сообщает Premium Times.

Жалоба пассажира

Пассажир Башир Усман рассказал в социальной сети X, что 26 октября пассажиры сели на борт в 12:07. По его словам, после закрытия дверей самолёта они около 50 минут оставались в салоне без включённых двигателей и кондиционирования воздуха.

Усман утверждает, что жара стала невыносимой, после чего у него началось кровотечение. Самолёт прибыл в Калабар в 14:04, хотя рейс должен был длиться около 45 минут. Он также сообщил, что другие пассажиры помогали ему: обмахивали его и дали воспользоваться портативным вентилятором.

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Действия регулятора

Директор NCAA по связям с общественностью и защите прав потребителей Майкл Ачимуг заявил, что поговорил с Усманом по телефону. Жалобу передали в директорат операций, лицензирования и стандартов подготовки для проверки.

Регулятор будет выяснять, почему, по версии пассажира, двери самолёта были закрыты без кондиционирования или вентиляции в период сильной жары. Ачимуг отметил, что в случае подтверждения изложенных обстоятельств NCAA определит дальнейшие действия.

Он также отметил, что экипаж мог не знать причину кровотечения и быть обеспокоенным потребностью пассажира в медицинской помощи. По словам должностного лица, члены экипажа должны заботиться о безопасности всех пассажиров. NCAA пока не объявило результаты проверки.

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