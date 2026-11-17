Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) во вторник сообщило, что приостановит установку новых маршрутизаторов после технических проблем, связанных с общенациональной приостановкой вылетов в пятницу. Об этом сообщает CNBC.

Ограничения на вылеты

Приостановка вылетов длилась более четырех часов и затронула десятки тысяч рейсов. В рамках этого ограничения вылеты были приостановлены в пунктах отправления рейсов.

FAA решило поставить на паузу работы по установке маршрутизаторов после проблем с этой технологией, возникших в последние дни.

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Объяснение министра транспорта

Министр транспорта США Шон Даффи в воскресенье заявил, что перегруженный маршрутизатор, установленный на юге Арканзаса в рамках модернизации системы, которую контролирует L3Harris Technologies, вероятно, перегрузил системы, передающие радиолокационные и другие данные для управления воздушным движением.

The Wall Street Journal первым сообщил о решении приостановить установку оборудования.

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