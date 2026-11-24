По меньшей мере шесть палестинцев, в том числе двое полицейских, погибли во вторник в результате израильских авиаударов в секторе Газа. Об этом со ссылкой на местных медиков и представителей полиции сообщает Cyprus Mail.

Удар по полицейскому посту

По данным медиков, в результате удара по полицейскому посту в Хан-Юнисе на юге сектора Газа погибли три человека. Контролируемое ХАМАС министерство внутренних дел заявило, что двое погибших были полицейскими.

Еще пять человек получили ранения в ходе этой атаки. Позднее медики сообщили о еще одном авиаударе возле коридора Нецарим севернее, в результате которого погибли еще три человека.

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Позиции сторон

Израильские военные заявили Reuters, что нанесли удары по боевикам в обоих районах, не предоставив дополнительных подробностей.

Поддерживаемое США перемирие, заключенное в октябре 2025 года, остановило масштабные боевые действия, однако не прекратило израильские атаки в секторе Газа и не обеспечило разоружение ХАМАС. Израиль обвиняет ХАМАС в попытках перегруппироваться и перевооружиться, а группировка это отрицает, заявляя о приверженности соглашению о прекращении огня и обвиняя Израиль в попытках его сорвать.

По палестинским и израильским подсчетам, с начала перемирия погибли по меньшей мере 1600 палестинцев и пятеро израильских военнослужащих. Израильские войска сейчас контролируют примерно две трети сектора Газа, тогда как ХАМАС удерживает узкую полосу территории вдоль побережья.

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