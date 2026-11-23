Австралия и Южная Корея подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере чистой энергетики на полях климатического саммита COP31 в Анталье, Турция. Рамки сотрудничества должны объединить растущий спрос промышленности Южной Кореи на электроэнергию с ресурсами чистой энергии Австралии.

Новые экспортные направления

Австралия рассматривает сотрудничество с Южной Кореей как возможность превратить значительные ресурсы возобновляемой энергии и полезных ископаемых в новые экспортные отрасли. Речь идет о поставках южнокорейским производителям материалов с низким уровнем выбросов. В материале отмечается, что сотрудничество также опирается на австралийские минеральные ресурсы.

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Отказ от ископаемого топлива

Торговые связи между двумя странами строились на угле и природном газе. Как сообщает Climate Home News, активисты надеются, что рамочное соглашение будет способствовать переориентации двусторонней торговли с ископаемого топлива на материалы с низким уровнем выбросов.

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