Австралия и Соломоновы Острова 25 ноября в Канберре подписали договор, подтверждающий, что в тихоокеанском государстве не будет иностранных военных баз.

Договор в Канберре

Премьер-министр Соломоновых Островов Мэтью Уэйл и премьер-министр Австралии Энтони Албанезе провели совместную пресс-конференцию после подписания австралийско-соломонского договора. Как сообщает The Japan Times, соглашение рассматривают как сдерживающее Китай.

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Переговоры сторон

Уэйл прибыл в австралийскую столицу вместе с 15 министрами. Делегации обсуждают вопросы безопасности, инфраструктуры, образования и здравоохранения, а также официально оформили договор между Австралией и Соломоновыми Островами.

Заявление премьер-министра Соломоновых Островов

На пресс-конференции Уэйл заявил, что Соломоновы Острова «на протяжении нескольких лет были источником неопределенности и сомнений в регионе». «Эти дни прошли», — добавил он.

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