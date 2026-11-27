Сборная Австралии по крикету, вероятно, не включит офф-спиннера Натана Лайона в состав на первый тестовый матч против Новой Зеландии, который пройдет в Перте с 9 по 13 декабря. Вместо этого в заявку, как ожидается, войдет 29-летний Кори Роккиччиоли, который еще не дебютировал в тестовом крикете, сообщает BBC Sport.

15 лет в составе сборной

Для Лайона возможное исключение из состава станет существенным изменением: он был одним из ключевых игроков австралийской команды на протяжении 15 лет. На его счету 577 калиток в тестах — это шестой результат в истории и второй среди австралийцев после Шейна Уорна. Среди офф-спиннеров больше калиток взял только ланкиец Муттая Муралитаран.

Однако после травмы икры, которую Лайон получил во втором матче Ashes на лондонском «Лордсе» в 2023 году, у него возникли проблемы с формой и физическим состоянием. В серии Ashes 2025–2026 годов спиннер не сделал ни одной подачи в первом тесте в Перте, не попал в состав на дневной-ночной матч в Брисбене, а в третьем тесте в Аделаиде получил травму, досрочно завершившую для него серию.

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Шанс для Роккиччиоли

Австралия в последнее время уже оставляла Лайона вне стартового состава, предпочитая дополнительного быстрого боулера. Роккиччиоли также играет на позиции офф-спиннера и может добавить команде вариантов в бэттинге: на этой неделе он набрал 140 ранов за Западную Австралию в матче Sheffield Shield против Тасмании.

Австралия примет Новую Зеландию в серии из четырех тестовых матчей в декабре и январе. Лайон ранее заявлял, что хочет продолжить карьеру, чтобы победить в гостевых тестовых сериях в Индии и Англии, запланированных для Австралии на 2027 год.

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