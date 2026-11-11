Правительство Австралии не планирует упразднять должности омбудсменов общественных вещателей ABC и SBS и передавать их полномочия внешнему надзорному органу. Такое предложение выдвинула специальный посланник по борьбе с антисемитизмом Джиллиан Сигал, сообщает The Guardian.

В перечне обновленных приоритетов, опубликованном в октябре, Сигал предложила назначить внешнего независимого омбудсмена. Он должен был бы следить за освещением ABC и SBS войны в Газе и контролировать, соблюдают ли вещатели собственные стандарты точности и беспристрастности. Специальный посланник заявила, что часть еврейской общины считает такое освещение односторонним и обеспокоена его возможным влиянием на отношение аудитории к сторонникам Израиля.

Действующий механизм рассмотрения жалоб

По данным издания, источники в правительстве подчеркнули, что в Австралии уже действует внешний независимый регулятор — Australian Communications and Media Authority, или ACMA. Орган может рассматривать жалобы, если их необходимо передать на более высокий уровень после рассмотрения омбудсменами ABC или SBS.

Представитель федерального министра коммуникаций Аники Уэллс поблагодарил Сигал за ее работу и заявил, что антисемитизму нет места в Австралии. В то же время правительство может рассмотреть возможные изменения после получения в середине декабря финального отчета Королевской комиссии по вопросам антисемитизма и социальной сплоченности.

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Разные реакции на инициативу

Содиректор Executive Council of Australian Jewry Алекс Ривчин поддержал предложение Сигал. По его мнению, действенный надзор за материалами общественных вещателей возможен только через внешнюю подотчетность.

В то же время Progressive Jewish Council of Australia назвал план «трампистским» и заявил, что он угрожает свободе слова и демократическим правам. Australia Palestine Advocacy Network раскритиковала попытки отождествлять законную критику Израиля с антисемитизмом.

ABC ранее заявляла, что ее процедура рассмотрения жалоб является наиболее надежной и прозрачной среди австралийских медиа. По утверждению организации ABC Alumni Limited, с октября 2023 года омбудсмен ABC удовлетворил четыре из тысяч жалоб на предвзятость или неточность материалов о Ближнем Востоке, а ACMA не поддержало ни одной жалобы, переданной неудовлетворенными заявителями.

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