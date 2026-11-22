Сборная Австралии по регби победила Уэльс со счетом 29:26 в матче Nations Championship в Кардиффе, Великобритания, и завоевала путевку в игру за пятое место. Валлийская команда потерпела седьмое поражение в 12 тест-матчах в этом году, сообщает Channel NewsAsia.

Преимущество Австралии до перерыва

Австралийцы завершили первый тайм с преимуществом 12:7. Попытки занесли Таниела Тупоу и Брэндон Паенга-Амоса. После перерыва за Австралию также отличились Макс Йоргенсен и Лен Икитау, а Картер Гордон реализовал штрафной удар на 74-й минуте.

Эта победа прервала серию Wallabies из четырех поражений. Австралия опередила Аргентину и заняла третью позицию среди команд Южного полушария. В следующую субботу команда сыграет с Ирландией на стадионе «Туикенем» в матче за пятое место.

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Уэльс ненадолго вышел вперед

Капитан Уэльса Дьюи Лейк оформил две попытки после молов — по одной в каждом тайме. На 55-й минуте Блэр Мюррей завершил атаку хозяев попыткой, которая ненадолго вывела Уэльс вперед — 21:19.

Австралийцам отменили попытку Аллана Алаалатоа из-за игры вперед, однако на 64-й минуте Икитау занес мяч после 24 фаз атаки. За две минуты до окончания матча запасной хукер Уэльса Райан Элиас занес четвертую попытку команды, но хозяевам не удалось провести решающую атаку: их наступление завершилось игрой вперед. Уэльс сыграет с Японией в Лондоне в матче за девятое место.

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