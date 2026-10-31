Правительство Австралии ввело ограничения на закупку рекламной продукции федеральными учреждениями за деньги налогоплательщиков. С июля агентствам будет запрещено покупать такие товары без отдельного разрешения, сообщает ABC News.

Новые правила предусматривают исключения, в частности для товаров, которые продаются с прибылью или считаются критически необходимыми для достижения целей государственной политики. Учреждения также должны раскрывать сведения о расходах на рекламную продукцию в своих годовых отчетах.

Расходы государственных учреждений

Согласно данным, предоставленным Сенату, федеральные департаменты, агентства, независимые органы власти и регуляторы потратили на брендированные и рекламные товары более 3,4 млн долларов в 2025–26 финансовом году. Среди приобретенных вещей были антистрессовые мячики, презервативы, сладости, сумки-тоуты, ручки и кепки.

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Больше всего потратил Департамент обороны Австралии — более 1,4 млн долларов. Средства были направлены, в частности, на подарки иностранным военным и высокопоставленным чиновникам, а также на материалы для рекрутинговых мероприятий, ярмарок вакансий и дней открытых дверей на базах.

Кампании в сфере здравоохранения и перепись населения

Департамент здравоохранения потратил около 383 тыс. долларов, в том числе закупил 40 тыс. презервативов и 7 тыс. брендированных футляров для них в рамках кампании по профилактике инфекций, передающихся половым путем. Для кампании против вейпинга также были приобретены 5 тыс. антистрессовых мячиков, 5 тыс. упаковок мятных конфет и 220 йо-йо с соответствующими сообщениями.

Австралийское бюро статистики потратило 176 тыс. долларов, преимущественно на материалы для переписи населения: кепки, мини-мячи для австралийского футбола AFL, носки, многоразовые сумки, карандаши, ручки и значки. Австралийская федеральная полиция сообщила о расходах более 251 тыс. долларов на стандартизированные рекламные материалы для ярмарок вакансий и карьерных выставок.

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