В Австралии начали реконструкцию казарм Блейми на армейской базе Капука в Новом Южном Уэльсе стоимостью 846,9 млн долларов. Старые сооружения демонтируют и построят заново, а часть материалов из них используют повторно, чтобы сохранить исторический характер базы. Как сообщает ABC News Australia, базовую военную подготовку в Капуке прошли более 300 тысяч новобранцев Австралийской армии.

Материалы старых зданий используют повторно

Операционный офицер майор Дэвид Адамс, который шесть раз проходил службу в Капуке, заявил, что обновление должно объединить сохранение военной истории с потребностями будущих поколений солдат. По его словам, при демонтаже зданий будут сохранять, в частности, кирпичи, чтобы поддержать связь между нынешними рекрутами и теми, кто проходил подготовку ранее.

Адамс вступил в армию в ноябре 1994 года. Тогда его взвод был самым большим в казармах Блейми с 1965 года — периода активного набора военнослужащих во время Вьетнамской войны. Он отметил, что прошел в Капуке путь от рекрута до операционного офицера.

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75 лет подготовки солдат

Реконструкция совпадает с празднованием 75-летия военной подготовки на базе, которую называют домом солдата. Рекрут Эндрю Ингем, завершивший восьмую неделю базового обучения, рассказал, что фотографии военных предыдущих поколений в казармах дают новоприбывшим ощущение причастности к общей истории.

Капитан Киран Гебриел подчеркнул связь базы с сообществом Вагга-Вагга. По словам майора Адамса, жители региона Риверина работали на базе водителями, поварами, клерками и работниками по уходу за территорией. В то же время рекрутов привлекали к тушению пожаров и сооружению дамб из мешков с песком во время наводнений.

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