Австралия получила первые два из 13 дополнительных морских вертолетов Sikorsky MH-60R Seahawk для Королевского военно-морского флота Австралии. Машины доставили на базу HMAS Albatross возле города Новра в штате Новый Южный Уэльс, сообщает Breaking Defense.

Поставки до 2028 года

Это первая пара из партии, заказанной Канберрой в 2022 году в рамках проекта SEA9100 Phase 1. Закупка предусматривает 12 дополнительных MH-60R, а еще один вертолет приобрели для замены машины, потерянной в 2021 году при попытке посадки на борт эсминца HMAS Brisbane в Филиппинском море.

По данным Sikorsky Australia, после поступления всех летательных аппаратов к началу 2028 года флот Seahawk Королевского военно-морского флота Австралии вырастет с 23 до 36 вертолетов. Контракт Foreign Military Sales на закупку первых 12 машин стоимостью 503 млн долларов был заключен в августе 2022 года.

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Перед вводом в эксплуатацию

Первые два вертолета прошли летные испытания в США, после чего их перевезли в Австралию. Перед вводом в эксплуатацию они должны пройти модификации в соответствии с требованиями Королевского военно-морского флота Австралии. Вице-премьер и министр обороны Ричард Марлз заявил, что начало службы этих машин ожидается в апреле 2027 года.

MH-60R предназначены прежде всего для борьбы с подводными лодками и надводными кораблями. Они также могут выполнять разведывательные, наблюдательные, поисково-спасательные, ударные и логистические задачи. Вертолеты оснащены комплексом сенсоров, легкими торпедами Mark 54 и ракетами класса «воздух — поверхность» Hellfire.

В Министерстве обороны Австралии заявили, что расширение вертолетного парка усилит способность австралийских сил действовать в сложных морских условиях, защищать морские подходы к стране и поддерживать региональную безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе.

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