Правительство Австралии пересматривает предложенные ограничения для участников программы рабочих каникул на фоне роста числа граждан Великобритании, приезжающих в страну. Министр внутренних дел Тони Берк заявил, что Австралия должна найти способ сократить число британских бэкпекеров, которые приезжают и остаются в стране в соответствии с соглашением о свободной торговле.

Как сообщает ABC News Australia, соглашение, введенное в 2023 году, позволяет гражданам Великобритании проживать в Австралии до трех лет без специальных требований к трудоустройству. По данным Министерства внутренних дел, число британских участников программы рабочих каникул выросло с 47 238 в 2023/24 году до 79 412 в 2024/25 году.

Условия для британцев

В августе премьер-министр Энтони Албаниз отверг введение для британских бэкпекеров требований о работе в регионах. Такие требования действуют для других участников программы, которые хотят продлить визу после первых 12 месяцев пребывания.

Берк отметил, что переговоры с Великобританией продолжаются. По его словам, Австралия может сделать эти правила более приемлемыми и соответствующими национальным интересам, не затрагивая другие положения соглашения о свободной торговле.

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Возможная отсрочка жеребьевки

Правительство также предлагало ввести систему жеребьевки для небpитанских участников программы, которые стремятся остаться в стране на второй или третий год. Газета The Australian сообщила, что власти рассматривают возможность отложить запуск системы до начала следующего года после предостережений представителей сельского хозяйства, туризма и гостинично-ресторанной сферы.

По информации издания, правительство может повысить лимит виз на третий год с предложенных 5 000 до 20 000. Действующий лимит составляет 31 000 виз. Также рассматриваются более длительные требования к работе в регионах. Берк заявил, что общие параметры сокращения числа участников программы не изменятся, однако власти готовы корректировать механизм введения правил.

Генеральный директор Австралийской торгово-промышленной палаты Эндрю Маккеллар призвал правительство быстро принять решение, поскольку региональные предприятия зависят от работников по программе рабочих каникул. В августе правительство приостановило прием заявлений на такие визы от граждан 24 стран. Берк сообщил, что власти близки к решению этого вопроса.

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