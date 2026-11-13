Сборная Австралии победила Англию с преимуществом в семь калиток в первом матче серии ODI в Перте, Австралия. Дебютант хозяев Мали Бирдман взял шесть калиток за 24 рана, а команда завершила погоню с результатом 132-3 за 23 овера и 3 мяча. Об этом сообщает Sky Sports News.

Рекордный дебют Бирдмана

21-летний быстрый боулер Бирдман завершил матч с показателем 6-24 за 7 оверов и 4 мяча. Это лучший результат австралийского игрока в дебютном матче ODI: он превзошел показатель Тони Додемайда, который в 1988 году взял 5-31 в игре против Шри-Ланки.

Англия, которая первой вышла отбивать после проигранной жеребьевки, выбыла за 131 ран за 33 овера и 4 мяча. Больше всего для гостей набрал Гас Аткинсон — 29 ранов без выбивания с 32 мячей. Уилл Джекс и Том Бантон набрали по 25 ранов, а Джо Рут, для которого это был 200-й матч ODI, — 17.

Бирдман взял калитки Гарри Брука, Рута, Джордана Кокса, Сэма Каррана, Лиама Доусона и Джофры Арчера. Спенсер Джонсон взял еще три калитки за 42 рана, а Ксавье Бартлетт — одну за 46.

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Марш набрал полсотни

Во время погони Австралия потеряла Трэвиса Хеда уже во втором овере, однако исполняющий обязанности капитана Митчелл Марш набрал 50 ранов с 30 мячей. Его полсотни включали четыре шестерки и четыре четверки. Купер Коннолли добавил 27 ранов, а Мэтт Реншоу завершил матч с 26 ранами без выбивания.

Марш возглавляет Австралию в этой серии из трех матчей вместо Пэта Камминса, которому предоставили отдых. Также австралийцы играли без Митчелла Старка и Джоша Хейзлвуда, а Англии из-за травм недоступны Джейкоб Бетелл, Джос Баттлер и Джош Тонг.

Второй матч ODI состоится в Аделаиде 15 ноября, а третий — 18 ноября в Хобарте.

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