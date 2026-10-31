Федеральное правительство Австралии планирует продать исторические казармы Виктория в сиднейском районе Паддингтон. Объект, который более столетия был действующей базой австралийской армии, включили в список 67 недостаточно используемых или пустующих оборонных объектов, предназначенных для продажи, сообщает ABC News.

Отставной полковник Грэм Флиттон, председатель Фонда Музея армии Нового Южного Уэльса, назвал это решение «непостижимым». По его словам, казармы являются «родовым домом армии». Продажу также критиковали бывшие премьер-министры Пол Китинг и Джон Ховард, премьер Нового Южного Уэльса Крис Миннс и лидер австралийских «зеленых» Дэвид Шубридж.

Переезд персонала

Сейчас на территории казарм находятся около 500 человек, в том числе представители армейских командований и вспомогательных подразделений. Там также есть офисные помещения, жилье для персонала, площадка для подготовки кадетов и Музей армии Нового Южного Уэльса.

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По данным источников ABC News в сфере обороны, персонал уже пакует вещи, а полностью освободить территорию планируют к Рождеству. Большинство людей должны перевести в казармы в Рендвике, других временно разместят в Defence Plaza Sydney — офисной башне в центральном деловом районе города. Памятные предметы, включая трофеи, кубки и знаки различия из офицерских и сержантских столовых, хранятся в другом месте.

Расходы и охрана наследия

Министр обороны Ричард Марлз заявил, что содержание казарм в качестве оборонного объекта обошлось бы в 200 млн австралийских долларов в течение следующего десятилетия. Продажа всех 67 объектов, по оценке правительства, может принести до 3 млрд австралийских долларов.

Казармы Виктория были основаны в 1840 году, а главный комплекс завершили в 1848-м. Комплекс площадью 13 гектаров, в значительной степени построенный из местного песчаника, имеет 12 позиций в Списке наследия Содружества. Будущий владелец должен будет учитывать требования по сохранению исторических элементов и адаптивному использованию зданий. Будущее местонахождение Музея армии Нового Южного Уэльса пока не определено.

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