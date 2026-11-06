Сборная Австралии по регби вернула Лена Икитау в стартовый состав и перевела Джозефа-Аукусо Суаалии на фланг перед воскресным матчем Nations Championship против Англии на стадионе «Твикенем» в Лондоне, Великобритания. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Изменения в составе Австралии

Икитау пропустил октябрьский матч Кубка Бледислоу против Новой Зеландии в Сиднее, поскольку проходил протоколы после сотрясения мозга. В той игре Суаалии выступал в центре, а на матч с Англией его заявили на фланг.

Фланкер Фрейзер Макрайт проведет 50-й матч за национальную команду и выйдет в стартовом составе. Роб Валетини начнет игру на скамейке запасных, а Джереми Уильямс перейдет с позиции игрока второй линии на позицию фланкера закрытой стороны.

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Ротация в линиях

Джош Кенгем, вышедший на замену в поединке с Новой Зеландией 17 октября, сыграет во второй линии вместе с Лукханом Салакая-Лото. В том матче Австралия уступила All Blacks со счетом 21:43.

В первой линии Ангус Белл выйдет на позиции левого столба, а Билли Поллард сыграет хукера. Джош Нессер и Эйдан Росс не попали в стартовый состав. В заявку на матч также не вошел 37-летний универсальный игрок задней линии Куртли Бил, который последний раз играл тестовый матч пять лет назад.

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