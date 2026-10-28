Национальная галерея Австралии передала Государственному управлению культурного наследия Китая две китайские культурные ценности времен династии Северная Сун. По данным ECNS, церемония состоялась в Канберре 28 октября в 14:52 по местному времени.

Головы статуй чиновников

Переданные предметы — голова статуи военного чиновника и голова статуи гражданского чиновника. Оба изделия датируются периодом династии Северная Сун, существовавшей в 960–1127 годах.

Национальная галерея Австралии сообщила, что обе головы изготовлены из известняка. Они происходят из провинции Хэнань в центральной части Китая.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Размеры предметов

Голова статуи военного чиновника имеет высоту 68 сантиметров и весит 132 килограмма. Голова статуи гражданского чиновника высотой 70 сантиметров весит 223 килограмма.

Передачу провели Национальная галерея Австралии и Государственное управление культурного наследия Китая.

Читай нас в