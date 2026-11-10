Австралия объявила мужской и женский составы на финалы Кубка мира по регби-лиг против Новой Зеландии. Матчи состоятся в это воскресенье на стадионе «Ленг Парк» в Брисбене. Джесс Саутвелл вернули в стартовый состав женской сборной Австралии Jillaroos на позицию файв-эйта, тогда как Джоселин Келлехер не вошла в основную семнадцатку.

Изменение в составе Jillaroos

Как сообщает ABC News, Саутвелл сыграет в паре с Таррин Эйкен. Келлехер провела три из четырех победных матчей Австралии на турнире и была признана лучшей игрокиней матча против Самоа, завершившегося со счетом 40:0. На финал ее включили в заявку под 21-м номером.

В игре с Уэльсом, которую Австралия выиграла со счетом 124:6, Саутвелл набрала 44 очка: занесла одну попытку и реализовала 20 из 21 удара. В состав Jillaroos на позицию вингера также вошла Джейми Чепмен, хотя в полуфинале против Фиджи она досрочно покинула поле из-за проблемы с подколенным сухожилием. Женская сборная Новой Зеландии сохранила тот же состав из 17 игроков, который в полуфинале победил Самоа со счетом 32:0.

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Составы мужских команд

Мужская сборная Новой Зеландии вернула в стартовый состав вингера Роналдо Мулитало, который отбыл одноматчевую дисквалификацию после удаления за плечевой захват в матче с Фиджи. Он заменил Чарнзе Николл-Клокстада, занесшего попытку в полуфинале против Тонги.

Австралийские Kangaroos оставили без изменений состав, победивший Самоа со счетом 44:12. Латрелла Митчелла и Сэма Уокера внесли в заявку под 18-м и 19-м номерами соответственно. Тренер Кевин Уолтерс выбрал Брэдмана Беста на позицию левого центра и Тома Дирдена под седьмым номером.

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