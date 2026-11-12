Австралия представила рекомендации по ИИ на работе — The Guardian
Правительство Австралии представило рекомендации для работодателей по внедрению искусственного интеллекта на рабочих местах. Министр трудовых отношений Аманда Ришворт заявила, что компании должны объяснять сотрудникам, как автоматизация повлияет на их должности, и предоставлять возможности перейти на новые роли. Об этом сообщает The Guardian.
Возможности и риски автоматизации
Руководство по лучшим практикам описывает потенциальные преимущества более широкого использования ИИ: повышение производительности, качества услуг и прибыльности бизнеса. Для работников это, согласно документу, может означать более высокие зарплаты, более короткое и гибкое рабочее время или более содержательную работу.
В то же время в рекомендациях перечислены риски: чрезмерное наблюдение за сотрудниками, проблемы с графиками, усиление или нереалистичность требований к производительности и возможная дискриминация. Авторы документа отмечают, что после автоматизации базовых задач работникам могут остаться более сложные и интенсивные функции, а работодатели могут активнее использовать инструменты мониторинга для оценки результатов работы.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
Наиболее уязвимые группы и сокращения штата
Правительственное руководство предупреждает о непропорциональном влиянии ИИ на молодых и пожилых работников, представителей коренных народов Австралии, женщин и людей с инвалидностью. Особое внимание в документе уделено начальным должностям, которые могут стать первыми кандидатами на автоматизацию.
Ришворт заявила, что внедрение технологий без надлежащих консультаций с персоналом способно даже увеличить нагрузку, если работникам придется выполнять дополнительные действия для работы с новыми системами. По ее словам, работникам нужна поддержка для приобретения новых навыков и понимания того, получат ли они долю преимуществ от роста производительности.
Публикация рекомендаций произошла на фоне сокращений в крупных австралийских компаниях, частично связанных с развитием ИИ. Qantas объявила о 850 сокращениях в финансовом секторе, HR и маркетинге, NAB — о потере 2500 рабочих мест, а Canva — об увольнении 1200 сотрудников. Резервный банк Австралии при этом заявил, что пока видит мало доказательств существенного влияния ИИ на рынок труда, хотя заметил ранние признаки изменений для клерков, программистов и работников кол-центров.