В Австралии технологическим компаниям, в частности Google и Meta, могут грозить штрафы до 5% их глобальной выручки за нарушение требований законопроекта о безопасности в интернете. Об этом 24 ноября заявила министр коммуникаций Аника Уэллс, сообщает Channel NewsAsia.

Новые санкции для платформ

Изменения касаются предлагаемых правил Digital Duty of Care, которые обязывают компании заблаговременно выявлять и предотвращать потенциальный вред для пользователей. Ранее законопроект предусматривал максимальный штраф в 109 млн австралийских долларов, или около 72,16 млн долларов США.

По словам Уэллс, левоцентристское правительство достигло договоренности с партией Зеленых, чтобы обеспечить прохождение документа через Сенат. Она заявила, что реформу планируют принять в парламенте на этой неделе.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Право на иски

Обновленная версия законопроекта также должна предоставить австралийцам право подавать иски против платформ за нарушение обязанности проявлять должную осмотрительность. Она также должна расширить полномочия интернет-регулятора по удалению материалов nudify.

«Это масштабная реформа, это срочная реформа, и мы обеспечим ее для австралийцев в парламенте на этой неделе», — сказала Уэллс.

Читай нас в