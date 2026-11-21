Сборная Австралии по крикету победила Англию с разницей в три викета в первом матче серии T20 в Мельбурне, Австралия. Хозяева набрали необходимые 188 ранов за один мяч до окончания игры, совершив рекордную для международных матчей T20 погоню на стадионе MCG, сообщает Sky Sports News.

Брук набрал 68 ранов за 25 мячей

Австралия отправила Англию отбивать первой, и гости начали неудачно: Фил Солт выбыл уже после первого мяча, а Анерин Дональд набрал 10 ранов. Капитан Англии Гарри Брук воспользовался ошибками соперника: его не смогли поймать в двух ранних моментах. Брук набрал 68 ранов за 25 мячей, выполнил шесть шестерок, а полсотни оформил за 20 мячей.

Вместе с Томом Бентоном, который набрал 39 ранов за 22 мяча, Брук сформировал партнерство в 107 ранов за третий викет. После 10 оверов Англия имела 119 ранов при четырех викетах, однако за последние 10 оверов добавила лишь 68. Итоговый результат гостей — 187 ранов при девяти викетах. Джордан Кокс набрал 27 ранов, Сэм Карран — 21.

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Чаудхари и Эдвардс обеспечили победу

Австралия потеряла Джейка Фрейзера-Макгерка уже в первом овере. Сэм Харпер ускорил ответ хозяев, набрав 32 рана за 15 мячей, а капитан Митч Марш добавил 37 ранов за 32 мяча. Никхил Чаудхари, который ранее помог команде вернуться в игру боулингом, стал самым результативным в составе Австралии — 68 ранов за 38 мячей.

Когда Чаудхари выбыл, австралийцам оставалось набрать 20 ранов за два последних овера, имея семь потерянных викетов. Джек Эдвардс завершил матч с 25 ранами без выбытия за 11 мячей: он выполнил две важные шестерки, а победный результат принес ударом до границы поля. Австралия повела 1:0 в серии из пяти матчей.

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