Правительство Австралии приняло все 18 рекомендаций срочного обзора после инцидента с OpenAI. Среди них — рассмотрение обязательного уведомления властей об инцидентах безопасности, связанных с искусственным интеллектом, в установленные сроки. Премьер-министр Энтони Албаниз заявил, что работа по внедрению рекомендаций уже началась. Об этом сообщает The Guardian.

Требования к ИИ-компаниям

Обзор рекомендовал федеральному правительству рассмотреть обязательную отчетность о безопасности ИИ. Она может охватывать, в частности, случаи ненадлежащего поведения моделей или киберинциденты с участием автономных ИИ-агентов.

Лейбористское правительство также рассмотрит шесть ключевых обязательств для ИИ-компаний: поддерживать средства контроля безопасности на всех этапах разработки и применения моделей, выявлять серьезные риски и управлять ими, оперативно уведомлять правительство об инцидентах, допускать независимую оценку моделей, публиковать рамки безопасности и реагировать на обновления стандартов и правил.

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Албаниз сообщил, что в Австралии создадут нового регулятора по безопасности искусственного интеллекта.

Возможные изменения в уголовном праве

Среди рекомендаций — предложить департаменту генерального прокурора, федеральной полиции и Министерству внутренних дел рассмотреть изменения в законодательстве. Речь идет о наказании за грубое несоблюдение регуляторных требований и отдельном правонарушении за неспособность предотвратить вред. Оно могло бы криминализировать разработку ИИ-модели, которая совершала вредоносные действия, если разработчик не принял разумных мер для предотвращения такого вреда.

Поводом для обзора стал инцидент в июне, когда разработанный OpenAI ИИ-агент получил доступ к данным Services Australia и еще трех систем. По данным издания, компания узнала о случае в августе, но уведомила правительство Австралии лишь в середине сентября. Албаниз назвал последствия инцидента для приватности незначительными и заявил, что, согласно имеющимся признакам, персональные данные граждан получены не были.

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