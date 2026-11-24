В Карраре, Австралия, сборная Австралии выиграла жеребьёвку и решила первой отбивать во втором матче Twenty20 против Англии. По данным Sky Sports News, на момент обновления счёта австралийцы набрали одно очко без потери викета после 0,1 овера.

Первый мяч иннингса

Капитан Австралии Марш набрал одно очко с одного мяча и оставался на поле. Фрейзер-Макгерк ещё не сыграл ни одного мяча. Коулс провёл 0,1 овера, пропустил одно очко и не взял викет. До завершения 20-оверного первого иннингса Австралии оставалось 19,5 овера.

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Среди игроков Австралии, которые ещё не выходили отбивать, в скоркарде указаны Харпер, Чаудхари, Дэвид, Шоу, Эдвардс, Дэвис, Дваршуис, Зампа и Мередит.

Стадион и судьи

Матч проходит на стадионе People First Stadium в Карраре. Полевыми судьями назначены Донован Кох и Шон Хейг, видеосудьёй — Сэм Ногайски. Матч-рефери — Джавгал Шринат, резервный судья — Филлип Гиллеспи.

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