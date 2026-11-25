Австралия приняла закон Digital Duty of Care, обязывающий интернет-компании проактивно противодействовать вредоносному контенту и функциям в своих сервисах. За нарушения платформам грозят штрафы до 5% их мирового оборота или 109 млн австралийских долларов — в зависимости от того, какая сумма больше.

Как сообщает Channel NewsAsia, закон вступит в силу через год. Он должен заменить ряд отдельных кодексов поведения в интернете единым законодательным механизмом, возлагающим на платформы ответственность за безопасность пользователей в Австралии.

Ответственность платформ

Министр коммуникаций Аника Уэллс назвала Digital Duty of Care знаковой реформой в сфере безопасности. По ее словам, крупные технологические компании будут отвечать за безопасность австралийцев на своих платформах.

Новые правила, в частности, запрещают контент, который поощряет или поддерживает враждебное отношение к женщинам или гендерному равенству. Под запрет также подпадает контент, прославляющий преступления, поощряющий опасные трюки или другие крайне вредные практики.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Критика со стороны индустрии

Технологические компании в целом поддержали цель правительства по защите детей и сокращению количества вредоносного контента, однако большинство выступало против законопроекта. Представители индустрии указывали, что чиновники получат определенную свободу усмотрения при определении того, какой контент считать вредоносным.

Отраслевая группа DIGI, представляющая интернет-компании, заявила о неясности новых норм. Ее временная руководительница Дженни Даксбери также выразила обеспокоенность полномочиями регулятора создавать анонимные учетные записи для проверки платформ и получать информацию об использовании онлайн-сервисов, назвав это риском для конфиденциальности.

Закон стал очередным шагом Австралии в усилении регулирования крупных технологических компаний. В 2025 году страна первой в мире ввела запрет на использование социальных сетей для лиц младше 16 лет.

Читай нас в