Сборная Австралии победила Новую Зеландию со счетом 32:12 в финале мужского Кубка мира по регбилиг и в четвертый раз подряд стала чемпионом мира. Об этом сообщает Sky Sports.

Быстрый старт Австралии

Австралийцы открыли счет уже в течение первых трех минут игры: попытку занес Лиам Мартин. В первом тайме команда записала на свой счет четыре попытки. Джек Босток отличился до 20-й минуты, а Брэдман Бест занес мяч в зачетную зону примерно за 10 минут до перерыва.

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Фулбек Рис Уолш активно действовал в атаке и создавал проблемы обороне соперника. Мартин и Том Трбоевич занесли попытки по разные стороны от перерыва.

Две попытки Бостока

Новая Зеландия ответила попыткой Айзеи Папалии, но этого оказалось недостаточно. За три минуты до финального свистка Босток оформил вторую попытку в матче, завершив победу Австралии со счетом 32:12.

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