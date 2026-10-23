Австралия и Восточный Тимор подписали в Дили оборонное соглашение, по которому Канберра предоставит 62 млн австралийских долларов (43,5 млн долларов США) на кибербезопасность, морскую безопасность, инфраструктуру, подготовку и реагирование на стихийные бедствия. Документ подписали министр обороны Австралии Ричард Марлз и премьер-министр Восточного Тимора Шанана Гужман, сообщает Taipei Times.

Больше учений и полицейские суда

По словам Марлза, соглашение существенно увеличит количество совместных оборонных учений. Австралийский министр также сообщил, что его страна передаст Восточному Тимору еще три полицейских судна.

Марлз заявил журналистам в столице Восточного Тимора, что настало время укреплять дружбу и семейные связи между государствами. Австралия является крупнейшим партнером Восточного Тимора в сферах обороны и безопасности.

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Гужман заявил, что договоренность поможет Восточному Тимору противодействовать организованной преступности и незаконному вылову рыбы.

Контекст региональной безопасности

Канберра выражала обеспокоенность быстрым расширением военно-морских сил Китая и присутствием китайской полиции в нескольких тихоокеанских островных государствах. Австралия заключила ряд оборонных и экономических договоренностей с Вануату, Фиджи и Папуа — Новой Гвинеей, стремясь ограничить роль Китая в сфере региональной безопасности.

Эксперт Австралийского национального колледжа безопасности Юэн Грэм отметил, что Восточный Тимор имеет ключевое значение для безопасности северных подступов к Австралии. В августе министр обороны Китая Дун Цзюнь встречался с руководством Восточного Тимора в Дили и предложил вывести военные связи между странами на новый уровень, заявлял Пекин.

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