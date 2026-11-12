В Австралии, в Сиднее, открыли Counter Terrorism Online Centre — первый специализированный центр по противодействию онлайн-экстремизму. На федеральный проект выделили $76 млн. Центр объединит Австралийскую федеральную полицию и Австралийскую организацию безопасности и разведки ASIO для выявления в интернете молодых людей из группы риска и предотвращения их вовлечения в террористическую деятельность, сообщает ABC News Australia.

Работа в онлайн-пространстве

Министр внутренних дел Тони Берк заявил, что контртеррористические структуры страны расширяют возможности противодействия экстремистам от физических встреч до онлайн-чатов. По его словам, радикально настроенные люди всё чаще ищут молодежь не только в обычных соцсетях, но и на игровых платформах, в частности Discord и Roblox.

Берк рассказал, что те, кто стремится распространять экстремизм, могут выдавать себя за более молодых людей, играть с подростками, выстраивать с ними доверие, а затем склонять их к радикализации. По данным ASIO, недавно в Австралии обнаружили сервер Discord с более чем тысячей участников, который внешне казался безобидным, но был средой для националистической, расистской и инцел-идеологии.

Когда один из австралийских пользователей начал говорить об огнестрельном оружии и избиениях, сотрудники разведки установили его личность и вмешались, не допустив дальнейшего перехода к насильственному экстремизму. Правительство надеется, что новый центр поможет выявлять подобные случаи раньше — до перехода от онлайн-интереса к преступным действиям.

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Рост доли несовершеннолетних

Австралийские спецслужбы сообщают о резком росте молодежного экстремизма: в этом году дети составляют 40% всех контртеррористических дел в стране. Ранее Австралийская федеральная полиция заявила о предъявлении обвинений 17-летнему юноше из штата Новый Южный Уэльс в сборе и изготовлении документов, предположительно пригодных для содействия террористическому акту, а также во владении предметами, связанными с его подготовкой.

В течение следующих двух лет центр будет сочетать работу следователей с технологиями искусственного интеллекта для улучшения выявления угроз и проведения цифровых операций. Комиссар Австралийской федеральной полиции Крисси Барретт отметила, что молодые люди могут радикализироваться чрезвычайно быстро. Директор ASIO Майк Берджесс заявил, что онлайн-операции часто являются единственным способом установить намерения, возможности, личность и потенциальные цели таких людей.

Тони Берк подчеркнул, что запрет соцсетей для лиц младше 16 лет и предложенный закон Digital Duty of Care сами по себе не смогут остановить радикализацию. При этом он заявил, что службы не будут контролировать выражение мнений, а будут вмешиваться в случаях вовлечения в насильственный экстремизм.

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