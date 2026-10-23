В австралийском Балларате гражданке Индии Шипре Саини отказали в другой визе, несмотря на ее просьбу предоставить больше времени для оформления наследства умершего брата. Срок действия ее нынешней визы с условием 8503 истекает 30 октября, поэтому женщина планирует вернуться в Индию, не завершив дела, сообщает ABC News Australia.

Оформление наследства

Саини приехала в Австралию в 2025 году, чтобы ухаживать за братом, который долгое время болел. 1 ноября 2025 года он умер от кровоизлияния в мозг. Ее брат был гражданином Австралии и жил в Балларате, а Саини поручили заниматься его делами.

Для оформления наследства ей необходимо получить свидетельство о смерти и разрешение на оформление наследства, продать дом и вещи брата, отправить имущество в Индию, открыть банковский счет наследства, оплатить расходы и распределить оставшиеся активы. Из-за ограничений на работу по условиям визы Саини, по ее словам, была вынуждена жить за счет займа. Общие расходы на ведение дел и проживание она оценила более чем в 40 000 долларов.

Отказ в визе

В августе 2026 года Саини подала заявление на другую визу, приложив письмо от адвоката о том, что оформление наследства потребует как минимум еще шести месяцев. Заявление отклонили, а условие 8503 в ее действующей визе оставили без изменений.

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По данным Министерства внутренних дел Австралии, владельцы виз с условием 8503, как правило, не могут подавать в Австралии заявления на большинство других виз без освобождения от этого условия. Для этого заявитель должен доказать, что после получения визы возникли весомые и гуманитарные обстоятельства, не зависящие от него и существенно изменившие его ситуацию. Саини заявила, что ее просьбу об освобождении от условия по гуманитарным основаниям отклонили. В ведомстве сообщили, что не комментируют индивидуальные дела по соображениям конфиденциальности.

Из-за ограниченного времени Саини сказала, что приняла первое предложение о покупке дома брата, хотя хотела дождаться более выгодного. Она также не сможет присутствовать на мемориальной службе в ноябре, при завершении продажи недвижимости и оформлении выплат, связанных с трудоустройством ее брата, включая его пенсионные накопления.

Позиция юриста

Аккредитованный специалист по миграционному праву Джордан Тео заявил, что в ситуациях с оформлением наследства требуется большая гибкость. По его словам, продажа недвижимости и управление наследством часто занимают значительно больше времени, чем ожидают родственники. Если освобождение от условия 8503 недоступно, человеку обычно приходится выехать из Австралии и подавать заявление на новую визу из-за границы, что может быть дорогостоящим и длительным процессом.

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