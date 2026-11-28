Австралия и Китай ввели в действие двустороннее соглашение о логистическом сотрудничестве в Антарктике на летний сезон 2026–2027 годов. По данным South China Morning Post, договоренность предусматривает взаимную поддержку операций, в частности в авиации, наземном транспорте и оказании экстренной помощи.

О соглашении стало известно из справки для бюджетных слушаний в Сенате Австралии, подготовленной для ведомства по вопросам окружающей среды. Австралийская радиовещательная корпорация получила документ по закону о доступе к информации. Министерство иностранных дел и торговли Австралии подтвердило, что соглашение уже введено в действие.

Взаимная поддержка экспедиций

Новая договоренность имеет формат взаимного обмена помощью и соответствует предыдущим логистическим соглашениям между Канберрой и Пекином, заключенным на сезоны 2019–2020, 2023–2024 и 2024–2025 годов. Австралийское внешнеполитическое ведомство заявило, что страны имеют долгую историю сотрудничества по антарктическим вопросам, а характер логистического взаимодействия меняется в зависимости от сезона.

Китайский ледокол Xuelong недавно зашел в Хобарт для дозаправки и загрузки запасов перед отправлением в Антарктику. Китайский институт полярных исследований также сообщал об обсуждениях с делегацией во главе с премьер-министром Тасмании Джереми Роклиффом вопросов авиатранспорта, размещения персонала, снабжения, портовых услуг и обеспечения полярным оборудованием.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Китайские планы в Антарктике

В справке для австралийского Сената также упоминалось расширение присутствия Китая в Антарктике, включая намерения создать шестую исследовательскую станцию на Земле Мэри Бэрд. Китайское агентство Xinhua сообщало, что задачи 43-й антарктической экспедиции КНР включают предварительные исследования площадки и картографирование для вспомогательных объектов будущей станции.

Китай также планирует построить на Земле Принцессы Елизаветы взлетно-посадочную полосу на голубом льду длиной 4 тысячи метров и шириной 60 метров возле пика Мейсон. Начало строительства запланировано на сезон 2026–2027 годов, а открытие — на антарктическое лето 2029–2030 годов. Полоса должна принимать крупные межконтинентальные самолеты, в том числе Airbus A330-200, с возможностью перевозить до 30 пассажиров и 15 тонн груза за рейс.

Австралия заявила, что ожидает от всех сторон соблюдения Договора об Антарктике и его Экологического протокола, включая требования о демилитаризации, свободе научных исследований, международном сотрудничестве, защите окружающей среды и запрете добычи полезных ископаемых.

Читай нас в