В Австралии сборная Австралии выиграла жеребьевку перед первым международным матчем формата T20 против Англии и выбрала игру в поле. Поединок запланирован на «Мельбурн Крикет Граунд» в Мельбурне, сообщает Sky Sports.

Первый матч формата T20

В карточке игры матч указан как первый международный матч T20 в рамках тура Англии по Австралии. Начало встречи запланировано на 8:15, однако часовой пояс в источнике не уточняется. Местом проведения указан Melbourne Cricket Ground в Мельбурне.

На момент публикации скоркарда общий счет не был указан. Данные о выступлениях отбивающих и боулеров, в частности количество ранов, мячей, викетов и оверов, также не были заполнены.

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Судейская бригада

Полевыми арбитрами матча назначены Сэм Ногайски и Донован Кох. Телевизионным арбитром будет Шон Хейг, а резервным арбитром — Филлип Гиллеспи.

Матчевым рефери назначен Джавагал Шринат. Эти данные приведены в карточке поединка Австралии и Англии на Sky Sports News.

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