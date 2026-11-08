Сборная Австралии в Сиднее победила Фиджи со счётом 30:14 и вышла в пятый подряд финал женского Кубка мира по регбилиг. В решающем матче австралийки сыграют с Новой Зеландией в следующее воскресенье в Брисбене. Начало встречи запланировано на 05:10 по Гринвичу.

Фиджи повели 8:0

Дебютантки Кубка мира из Фиджи открыли счёт на Sydney Football Stadium. На 12-й минуте Симаима Тауфа нарушила правила под стойками, после чего фиджийки реализовали штрафной удар и набрали два очка.

Через четыре минуты капитан Серена Наитокатока отобрала мяч у Джейми Чепмен в 10 метрах от зачётной линии Австралии. После атаки Луиса Яранамауа занесла попытку и реализовала её, доведя преимущество Фиджи до 8:0. Это был первый случай с финала Кубка мира 2013 года, когда соперницы Австралии первыми набрали очки в матче против этой команды.

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Четыре попытки Черч

Австралия сравняла счёт до перерыва благодаря попыткам Абби Черч и Тамики Аптон. Джоселин Келлехер дважды не попала с реализаций, поэтому первый тайм завершился со счётом 8:8. Аптон также отвела низкий удар Фиджи за пределы зачётной зоны, который мог вывести соперниц вперёд.

После перерыва австралийки взяли игру под контроль. Черч оформила ещё две попытки, а Чепмен также занесла мяч в зачётную зону. Позднее Мария Пасека принесла Фиджи ещё четыре очка, однако последнее слово осталось за Черч: она подхватила мяч после удара Лосаны Луту примерно в 30 метрах от собственной линии и ушла в отрыв.

Черч завершила матч с четырьмя попытками и довела свой результат на турнире до семи попыток в четырёх матчах, сообщает BBC Sport. Австралия будет стремиться завоевать четвёртый подряд титул чемпионок мира.

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