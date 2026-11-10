В Австралии официально установили имена 11 военнослужащих, погибших в Первой мировой войне, которых ранее чествовали как неизвестных солдат. Идентификацию провели с помощью исторических исследований, археологических работ и анализа ДНК, сообщает ABC News.

Имена погибших военнослужащих

Среди идентифицированных — рядовой Рой Хокинс, сержант Чарльз Генри Николлс, лейтенант Говард Виктор Мори, лейтенант Джон Махер Лайонс, лейтенант Эндрю Андерсон, младший лейтенант Джеймс Альберт Макмайкл и рядовой Томас Истон.

Также установлены личности капрала Гарри Мейтленда Уайтока, рядового Джорджа Лабана Лапсона, рядового Джеймса Кэмпбелла и младшего капрала Александера Джозефа Джека. В поиске участвовали родственники военнослужащих, французские власти, независимые исследователи, группа армии Австралии по поиску не вернувшихся с войны жертв, Управление австралийских военных захоронений и Комиссия военных захоронений Содружества.

Захоронение лейтенанта Андерсона

Одним из 11 военнослужащих был лейтенант Эндрю Андерсон из Бандаберга в Квинсленде. Он погиб 20 сентября 1917 года в возрасте 23 лет во время битвы на Мененской дороге близ Ипра в Бельгии.

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По данным исследователей, товарищи похоронили Андерсона на поле боя возле Вестхука и отметили могилу деревянным крестом. В марте 1919 года останки неизвестного солдата нашли почти в том же месте и перезахоронили на кладбище Хоге-Кратер.

В регистрационной записи о захоронении была пометка «Anderson on shirt», свидетельствующая о том, что на одежде солдата было имя Андерсон. Однако в то время личность погибшего не установили. В 2020 году независимая исследовательница передала свои выводы Комиссии военных захоронений Содружества и австралийской поисковой группе, которые установили доказательную связь между Андерсоном и похороненным неизвестным солдатом.

Через 109 лет после гибели надгробие Андерсона на кладбище Хоге-Кратер могут заменить на такое, которое будет увековечивать его имя. Министр обороны Ричард Марлз сообщил, что эта идентификация имеет личное значение для его семьи, поскольку Андерсон был его двоюродным дедом. Министр по делам ветеранов Мэтт Кио отметил, что установление имен военнослужащих, погибших во Франции и Бельгии, даст ответы семьям, которые поколениями не знали судьбы своих близких.

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