Австралия объявила о новом пакете санкций против трех лиц и четырех организаций, которых правительство связывает с расширением поселений и нарушениями прав палестинцев на оккупированном Западном берегу. Санкции запрещают гражданам и компаниям Австралии торговать с подсанкционными лицами и структурами или оказывать им финансовую либо иную поддержку, сообщает The Guardian.

Санкции против строительной компании

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что впервые австралийские санкции были направлены против строительной компании, участвующей в возведении поселений. Ее название в заявлении правительства не указали.

По словам Вонг, подсанкционные лица и организации активно участвовали в планировании, координации и создании новых поселений, в частности собирали средства, привлекали волонтеров и поддерживали поселенцев, причастных к насилию.

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Координация с Британией

Вонг сказала, что Австралия координировала санкции с Соединенным Королевством. Она также сообщила, что обсудила позицию Канберры с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром.

Глава австралийского МИД заявила, что быстрое расширение поселений и насилие со стороны поселенцев, по мнению правительства, делают невозможной перспективу создания двух государств. Она упомянула район E1, где в последние недели происходили сносы и перемещения палестинцев, и подчеркнула, что израильские поселения на Западном берегу незаконны согласно международному праву.

Австралийское правительство также предостерегло местный бизнес от участия в тендерах на строительство незаконных поселений. Нарушение санкций может повлечь для физических лиц до 10 лет лишения свободы и штраф до 910 тысяч австралийских долларов или в размере тройной стоимости операции. Для компаний максимальный штраф составляет 3,64 млн австралийских долларов или тройную стоимость операции.

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