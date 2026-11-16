Австралия выразила обеспокоенность возможными экономическими последствиями действий Китая на рынке железной руды. Министр ресурсов Австралии Мадлен Кинг заявила, что деятельность China Minerals Resources Group, которая централизует закупки железной руды, может влиять на цены в пользу китайских сталелитейщиков, сообщает Channel NewsAsia.

Опасения правительства Австралии

По словам Кинг, Китай является крупнейшим потребителем австралийской железной руды, поэтому действия крупнейшего покупателя, направленные на снижение цен в свою пользу, вызывают обеспокоенность правительства. Она пояснила, что это может отразиться на бюджетных доходах Австралии, и назвала манипулирование торговлей вредным для страны.

Министр сообщила, что обсуждает ситуацию с австралийскими производителями железной руды. Она также заявила, что China Minerals Resources Group, по сообщениям, пыталась блокировать продажи австралийских производителей во время переговоров по контрактам. По мнению Кинг, такая деятельность противоречит международным правилам торговли. Посольство Китая не ответило на запрос о комментарии.

Роль руды в австралийском экспорте

Австралия является крупнейшим в мире производителем железной руды. В прошлом году страна экспортировала 944 млн тонн этого сырья, а три четверти поставок были направлены в Китай для производства стали.

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China Minerals Resources Group была создана в 2022 году для централизации закупок. В прогнозе австралийского министерства промышленности, опубликованном в прошлом месяце, отмечалось, что усиление влияния этой структуры может означать изменение рыночной структуры и повлиять на переговоры о ценах на руду.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto недавно заключили соглашения с China Minerals Resources Group. В то же время Fortescue сообщила инвесторам, что ее продажи были на 3,9 млн тонн ниже из-за незавершенных переговоров с китайской структурой. Компания предупредила, что ее операции могут пострадать, если переговоры не завершатся до декабря.

Австралийское правительство прогнозирует, что стоимость экспорта железной руды в следующем году составит 107 млрд австралийских долларов, что на 10% меньше, чем ранее.

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