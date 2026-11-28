Австралия не включила 39-летнего спиннера Натана Лайона в состав на четырехматчевую тестовую серию с Новой Зеландией. Вместо этого селекционеры вызвали в команду спиннера из Западной Австралии Кори Рочиккиоли, который еще не дебютировал в тестовом крикете, сообщает Channel NewsAsia.

Объяснение селекционеров

Глава отборочного комитета Джордж Бейли заявил, что в последних матчах Лайон не оказывал с мячом такого влияния на игру, какого ожидала команда. В то же время он подчеркнул исключительный послужной список крикетиста и отметил, что его опыт, знания и мастерство могут быть полезны сборной в дальнейшем.

Лайон занимает второе место среди австралийцев по количеству взятых викетов в тестовых матчах. Больше него имеет только Шейн Уорн. Его невключение в команду ставит под сомнение дальнейшие перспективы офф-спиннера на международном уровне.

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Состав на серию

В заявку из 13 игроков также вошел дебютант-бэттер Джек Клейтон. Селекционеры сообщили, что добавят еще одного крикетиста после шестого тура турнира Sheffield Shield.

В состав Австралии вошли Пэт Камминс, Скотт Боланд, Алекс Кэри, Джек Клейтон, Кэмерон Грин, Джош Хейзлвуд, Тревис Хед, Джош Инглис, Майкл Несер, Мэтт Реншоу, Кори Рочиккиоли, Стив Смит и Митчелл Старк. Первый тест серии состоится 9 декабря в Перте.

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