В Австралии бэкпекерам, которые хотят остаться в стране более чем на год по программе рабочих отпускных виз, придется участвовать в лотерее. Ранее после 88 дней работы в региональных или сельских районах в течение первого года им гарантированно выдавали визу на второй год. Число виз на второй год сократят с 57 тыс. до 45 тыс., а на третий — с 31 тыс. до 5 тыс.

Меньше стимулов для работы в регионах

Ирландская путешественница Меган Моррис, которая проводит в Австралии третий год, рассказала ABC News Australia, что система лотереи снизит мотивацию иностранцев браться за тяжелую региональную работу. По ее словам, условия на некоторых предыдущих местах работы были плохими: у работников могло не быть доступа к проточной воде в санузле, комнаты для приема пищи или тени во время перерыва.

Бэкпекерка из Чили Каталина Кирога заявила, что при отсутствии гарантированной возможности остаться в стране региональная работа теряет смысл. Аргентинец Хавьер Родригес, который собирал лук, упаковывал продукцию и занимался садоводством, также назвал продление визы главным стимулом работать в жарких небольших городах, а не проводить время в Сиднее, Мельбурне или на Голд-Косте.

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Зависимость фермеров от сезонных работников

Производитель черешни Том Истлейк из Янга в Новом Южном Уэльсе заявил, что бэкпекеры необходимы для шестинедельного весеннего сбора урожая перед Рождеством. По его словам, если работников не хватит в отведенный для сбора срок, урожай не удастся собрать. Он назвал возможную потерю такой рабочей силы катастрофической для садоводческой отрасли, которая уже испытывает давление из-за стоимости топлива и удобрений.

Винодел Даррен Де Бортоли из Гриффита сообщил, что в течение трехмесячного сезона, который начинается в январе, бэкпекеры составляют 85% его персонала. Министерство внутренних дел Австралии заявило, что будет сотрудничать с сельскохозяйственным, туристическим и гостиничным секторами при внедрении изменений. Ведомство отметило, что число участников программы находится на исторически высоком уровне, а реформы должны регулировать спрос, обеспечить более справедливое распределение виз и поддержать долгосрочную устойчивость программы.

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