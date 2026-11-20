Сборная Австралии победила Аргентину со счетом 2:0 в стартовом матче группового этапа чемпионата мира по футболу среди игроков до 17 лет в Катаре. Австралийцы вернулись на этот турнир впервые за семь лет.

Как сообщает The Guardian, ключевую роль в победе сыграл вингер «Сиднея» Акеал Акон. На 60-й минуте после его прохода по правому флангу и удара мяч рикошетом от Альваро Гуича влетел в ворота — был зафиксирован автогол. Через 11 минут Акон забил второй мяч, обыграв голкипера после передачи Эмметта Шоу.

Преимущество Аргентины не принесло голов

Аргентинская команда владела мячом примерно две трети времени и нанесла 22 удара по воротам, тогда как австралийцы совершили 31 вынос мяча. Вратарь Австралии Чарли Уилсон-Паппс, находящийся в системе «Брайтон энд Хоув Альбион», выполнил около шести сейвов и сохранил ворота сухими.

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В компенсированное время Аргентина осталась в меньшинстве: запасной Бенхамин Вальехос был удален за грубое нарушение. После матча Акон заявил, что команда уверена в своих силах. Ближайшим соперником Австралии в группе C станет Дания, которая в стартовом матче уступила Мозамбику со счетом 0:4.

Акон уже играл за сборную U23

17-летний Акон ранее дебютировал за сборную Австралии U23. Перед турниром «Сидней» сначала не хотел отпускать футболиста на чемпионат мира из-за кампании в мужской А-Лиге, однако позднее изменил решение.

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