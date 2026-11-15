Женская сборная Австралии по регбилиг обыграла Новую Зеландию со счётом 34:10 в финале Кубка мира в Брисбене, Австралия, и в четвёртый раз подряд завоевала трофей. Решающей стала первая половина матча на стадионе «Санкорп», в которой австралийки занесли шесть попыток и ушли на перерыв при преимуществе 34:6.

Как сообщает The Guardian, вингер Хайме Чепмен оформила хет-трик ещё до перерыва. Она довела свой результат на турнире до 13 попыток, установив рекорд Кубка мира по числу попыток, занесённых одной игрокиней.

Быстрый старт Австралии

Австралийская команда повела 12:0 уже на седьмой минуте, а на 20-й минуте её преимущество достигло 24:0. Первую попытку Чепмен занесла на второй минуте после потери мяча новозеландкой Алексис Тауанеа. До перерыва попытки также занесли Шейли Бент, Джессика Серджис и Тамика Аптон.

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Преимущество до перерыва

Сборная Новой Зеландии ответила попыткой Шеннон Мато после передачи Эшли Квинлан. Затем Чепмен подхватила свободный мяч, прорвалась примерно на 70 метров и оформила третью попытку. Перед перерывом Аптон занесла ещё одну попытку, установив счёт 34:6.

Перед финалом Новая Зеландия не побеждала Австралию на протяжении трёх лет, а австралийки выиграли 13 из предыдущих 14 матчей против сборной Новой Зеландии. Во втором тайме команды допускали много ошибок, а итоговый счёт остался 34:10.

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