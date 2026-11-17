Австралийская сеть универмагов David Jones, которая в начале ноября перешла под добровольное внешнее управление, задолжала кредиторам более $400 млн. На первой встрече кредиторов администраторы McGrathNicol сообщили, что компания должна поставщикам около $180 млн, а работникам — $11 млн, пишет The Guardian.

Долги перед поставщиками и работниками

Во встрече приняли участие около 500 кредиторов 188-летней торговой сети. Еще примерно $33 млн составляет сумма неиспользованных подарочных карт, находящихся у покупателей. Ритейлер продолжает принимать эти карты к оплате.

Компания также имеет значительные обязательства перед обеспеченными кредиторами, в частности перед своим главным финансистом Hilco. Согласно обновленным данным, раскрытым кредиторам, в прошлом году David Jones зафиксировала чистый убыток в $228 млн, а за первые четыре месяца нового финансового года до перехода под внешнее управление потеряла еще $69 млн.

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Закрытие магазинов

David Jones перешла под добровольное внешнее управление в начале ноября после нескольких лет крупных убытков, из-за которых компания начала отставать с оплатой аренды и расчетами с поставщиками. Финансовые трудности и репутационные потери также повлияли на способность сети обеспечивать магазины товарами перед рождественским торговым периодом.

До конца года компания планирует закрыть половину из 38 универмагов, что приведет к массовым сокращениям. FTI Consulting осуществляет оперативное управление бизнесом, тогда как McGrathNicol ищет покупателя или новое финансирование для сети.

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