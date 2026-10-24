В Австралии благотворительная организация Who Gives a Cluck планирует в этом году спасти около 1700 кур-несушек с промышленной клеточной фермы. Основательница организации Джули О’Ши сообщила ABC News, что с 2017 года ее команда спасла от выбраковки почти 13 тысяч птиц.

Забор кур с фермы

В один из выходных по устройству кур в новые дома волонтеры забрали 247 птиц с клеточной фермы, название которой не разглашается. Она расположена в штате Квинсленд, недалеко от границы с Новым Южным Уэльсом. О’Ши рассказала, что около семи лет имеет договоренность с фермером и платит по 2 австралийских доллара за каждую курицу.

Специально оборудованный прицеп доставил птиц в сарай в Малламбимби, где их осмотрели перед передачей новым хозяевам. Волонтеры проверяют крылья, лапы, глаза и горло, а также признаки распространенных заболеваний. Одиннадцать кур из этой партии не прошли осмотр: их доставят в куриную больницу в Брисбене или оставят в местном приюте под присмотром волонтеров.

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Приют и устройство в новые дома

В «куриной деревне» организации в Малламбимби живут около 100 кур. Там есть отдельные помещения для больных птиц и секция для кур старше четырех с половиной лет. Часть обитателей приюта не отдают новым хозяевам, поскольку они уже подружились друг с другом.

Организация работает благодаря волонтерам, пожертвованиям и взносам за устройство птиц в новые дома. Она проводит восемь суббот по устройству в новые дома в год — от Саншайн-Кост до Графтона. По словам О’Ши, промышленных кур обычно выбраковывают примерно в 18-месячном возрасте, когда их яйценоскость снижается.

По оценке основательницы Who Gives a Cluck, яйца от кур клеточного содержания составляют около 40% всех яиц, которые австралийцы потребляют ежегодно. По данным ABC News Australia, клеточное производство яиц планировали запретить в стране к 2036 году, однако власти штата Виктория объявили об отсрочке на один год — до 2037 года — из-за вспышки птичьего гриппа H5N1.

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