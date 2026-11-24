Исследователи Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее, Австралия, проанализировали 149 исследований с участием более 71 тысячи человек и выявили связь между употреблением каннабиса и более ранним первым эпизодом психоза. В среднем у людей, употреблявших каннабис, психоз возникал примерно на 2,5 года раньше, чем у тех, кто его не употреблял, сообщает ScienceDaily.

Результаты опубликовали в журнале Biological Psychiatry. Психозом называют состояние с нарушенным восприятием реальности; его проявлениями могут быть галлюцинации, бред, а также нарушения мышления или поведения. Такое состояние может возникать при шизофрении и других психических расстройствах.

Разница увеличивалась с возрастом

Авторы метаанализа сравнили возраст возникновения первого эпизода психоза в разных исследованиях. В работах, где средний возраст начала психоза составлял от 20 до 24 лет, люди, употреблявшие каннабис, переживали первый эпизод примерно на 1,6 года раньше тех, кто его не употреблял.

В исследованиях со средним возрастом начала психоза от 25 до 29 лет разница достигала 4,43 года. Наибольший разрыв зафиксировали в работах, где психоз в среднем начинался в возрасте 30 лет или позже: среди людей, употреблявших каннабис, он возникал в среднем на 6,3 года раньше.

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Главный исследователь, психиатр и профессор Школы клинической медицины UNSW Мэтью Лардж предположил, что такая закономерность может свидетельствовать о накопительном влиянии длительного употребления каннабиса. В то же время в подростковых группах авторы не обнаружили статистически значимой разницы в возрасте первого психоза между людьми, употреблявшими каннабис, и теми, кто его не употреблял. По их словам, это не означает отсутствия риска для подростков, поскольку психоз редко возникает до середины подросткового возраста.

Исследование не доказывает причинность

Ученые подчеркнули, что их анализ основывался на наблюдательных исследованиях, поэтому не может установить, что именно каннабис напрямую вызывает психоз или ускоряет его начало. Большинство включенных работ были проведены после 2011 года в Европе, Северной Америке и Австралии; значительная часть из них касалась людей с диагнозом шизофрения.

Исследователи призвали к дальнейшему изучению долгосрочного влияния каннабиса, в частности среди людей старшего возраста, а также к унификации способов оценки его употребления. Они также обратили внимание на продукты с высокой концентрацией тетрагидроканнабинола, включая пищевые изделия с каннабисом, и подчеркнули необходимость дополнительно изучить связанные с ними психиатрические риски.

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