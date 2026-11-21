Австралийские неонацисты и другие ультраправые группы собрали сотни тысяч долларов через глобальную краудфандинговую платформу GiveSendGo. Как сообщает The Guardian, платформу критиковали за предполагаемое содействие финансированию ненависти и экстремизма.

Средства для ультраправых

Среди 68 австралийских сборов на сайте партия White Australia занимает четвёртое место по сумме пожертвований. Она собрала около 200 тысяч долларов на судебную борьбу в Высоком суде за отмену запрета, введённого после признания партии группой ненависти.

На шестом месте находится фонд юридической защиты неонациста Томаса Сьюэлла, собравший почти 110 тысяч долларов. В октябре Сьюэлл признал вину в насильственных беспорядках. По данным издания, в 2025 году он и другие лица якобы ворвались в лагерь Camp Sovereignty после марша против иммиграции; пострадали пять человек.

Политика платформы и критика

GiveSendGo была создана после того, как GoFundMe начала ограничивать деятельность групп ненависти. Платформа заявляет, что стремится распространять «надежду Иисуса» через краудфандинг и «отстаивать свободу». В то же время большинство сборов на сервисе касается обычных нужд, в том числе медицинских процедур, похорон, защиты исчезающих видов или творческих проектов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В 2022 году Центр по вопросам экстремизма американской Антидиффамационной лиги выявил на GiveSendGo 230 кампаний, которые проводили экстремисты или которые собирали средства для них и их дел. По оценке центра, в 2016–2022 годах краудфандинговые платформы привлекли более 6 млн долларов США для экстремистских кампаний, причём на GiveSendGo пришлось более 86,5% этой суммы.

Представитель GiveSendGo заявил, что сервис не одобряет расизм, дискриминацию, язык ненависти или насилие. По его словам, платформа запрещает сборы, которые пропагандируют или прославляют насилие, направлены на незаконную деятельность или вводят доноров в заблуждение, а нарушающие правила кампании могут модерироваться или удаляться.

Старший преподаватель Университета Ла Троб Мэтт Уэйд, исследующий взаимодействие краудфандинговых платформ и экстремистских движений, считает, что политика GiveSendGo и способ её применения имеют серьёзные последствия. По его мнению, позиционирование сервиса как защитника свободы слова сделало его безопасной площадкой для инициатив сторонников превосходства белой расы и неонацистов.

Читай нас в