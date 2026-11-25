В Токио, Япония, валютные рынки в среду ожидали новых данных из США по инфляции и экономическому росту, тогда как австралийский доллар укрепился после публикации октябрьских показателей инфляции, превысивших прогнозы. Австралийская валюта выросла на 0,29% по отношению к доллару США — до 0,6657 доллара США, сообщает Channel NewsAsia.

Доллар США приостановил рост

Индекс доллара, отслеживающий американскую валюту по отношению к шести другим валютам, оставался почти неизменным на уровне 103,85 после падения на 0,44% в предыдущую сессию. Евро подешевел на 0,03% — до 1,0961 доллара.

Японская иена потеряла 0,03% и торговалась на уровне 159,28 за доллар, а фунт стерлингов ослаб на 0,05% — до 1,3106 доллара. Старший валютный стратег National Australia Bank Родриго Катрил отметил, что ноябрь был очень сильным месяцем для доллара США, а нынешняя динамика скорее представляет собой консолидацию на валютном рынке.

Ожидания данных из США

Внимание инвесторов было приковано ко второй оценке ВВП США за третий квартал и индексу расходов на личное потребление — показателю инфляции, которому Федеральная резервная система уделяет особое внимание. Рынок ожидал, что этот индекс в октябре вырос на 0,3% после повышения на 0,5% месяцем ранее, а экономика США в третьем квартале выросла на 3,5% в пересчете на годовые темпы.

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Фьючерсы на ставку ФРС, согласно инструменту CME Group FedWatch, оценивали вероятность повышения ставки в декабре в 97%, а вероятность еще одного повышения в январе — в 66%.

Инфляционное давление в Японии и Австралии

В Японии ключевой индикатор инфляции в сфере услуг в октябре вырос на 4,2% в годовом выражении — до максимального уровня за 36 лет. Данные свидетельствуют о более широком ценовом давлении и усиливают аргументы в пользу возможного скорого повышения ставки Банком Японии.

В Австралии потребительские цены в октябре выросли сильнее, чем ожидали рынки. Высокий уровень базовой инфляции указывал на то, почему ключевая ставка в этом году повышалась пять раз. Новозеландский доллар тем временем снизился на 0,09% — до 0,5477 доллара США. Биткоин подешевел на 0,52%, до 59 507,77 доллара, а эфир — на 0,54%, до 1 669,73 доллара.

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