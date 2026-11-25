Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) рассматривает возможные правоприменительные и регуляторные меры после проверки жалоб на четыре крупнейшие аудиторские компании — KPMG, PwC, Deloitte и EY. Как сообщает Cyprus Mail, 35 из 558 рассмотренных жалоб касались проведения обязательного аудита или возможного неправомерного использования конфиденциальной информации клиентов.

Наиболее распространенными были жалобы на аудиторскую работу, которая могла быть сфальсифицирована, неточно задокументирована или выполнена без достаточных доказательств. В некоторых обращениях говорилось, что сотрудникам якобы приказывали игнорировать, скрывать или не передавать на рассмотрение проблемы, выявленные во время аудита. Также поступали жалобы на ненадлежащее расследование таких вопросов после их эскалации.

Проверка жалоб в Big Four

ASIC сообщила, что среди заявлений были утверждения об использовании и распространении конфиденциальных данных клиентов обязательного аудита, в том числе во время тендерных процедур. Часть жалоб содержала серьезные подозрения в неправомерных действиях, которые сейчас рассматриваются для возможного правоприменения, отметил регулятор.

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Проверка была объявлена в июле. Она предусматривала передачу компаниями внутренних документов, датированных с июля 2023 года. За трехлетний период четыре фирмы зарегистрировали 3215 внутренних жалоб.

Критика внутренних расследований

Регулятор также раскритиковал подход компаний к внутреннему рассмотрению обращений. По выводу ASIC, часть вопросов оценивали как трудовые конфликты, а не как проблемы качества аудита. Большинство фирм в начале проверки, по данным комиссии, действовали затянуто и формализованно: не предоставляли документы или редактировали их, ссылались на их юридическую защиту и пропускали установленные сроки.

В PwC заявили, что изучают отчет ASIC и считают качество аудита наивысшим приоритетом. KPMG, Deloitte и EY не предоставили немедленных комментариев в ответ на запросы. Комиссар ASIC Кейт О’Рурк заявила, что выявленные проблемы усиливают аргументы в пользу лицензирования аудиторских фирм, а также расширения правоприменительных и дисциплинарных полномочий.

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