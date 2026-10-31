Десятилетний ученик Рис из школы Koonibba Aboriginal School нашёл на побережье возле Фоулерс-Бей в Южной Австралии ранее не задокументированный ископаемый след мегафауны. Как сообщает ABC News Australia, отпечаток, скорее всего, принадлежал Procoptodon — вымершему короткомордому кенгуру.

Крупнейшие представители Procoptodon достигали 2,7 метра в высоту и весили около 240 килограммов. Эти животные вымерли не менее 15 тысяч лет назад.

Следы на побережье

В учебных выездах, посвящённых мегафауне, приняли участие 21 ученик школы. Возле Фоулерс-Бей школьники фиксировали и наносили на схемы отпечатки, сохранившиеся в затвердевших слоях песка.

Палеонтолог Аарон Каменс объяснил, что в этой местности можно увидеть следы прыжков крупных кенгуру, округлые отпечатки, которые могли оставить дипротодоны, а также трёхпалые следы крупных птиц. По его словам, погодные условия и эрозия могут как разрушать такие находки, так и открывать новые: в отдельные годы следы засыпает песком, а штормы могут вновь их обнажать.

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Каменс считает, что отпечатки, вероятно, образовались в последний межледниковый период — примерно 120–130 тысяч лет назад.

Наука и культурные знания

Учебная программа также включала поездку к хребту Флиндерс, где ученики увидели петроглифы Юра-Мулка. Представитель народа адняматанха Кристиан Коултгард рассказал школьникам об изображениях мегафауны и взаимодействии его предков с этими животными.

По словам директора школы Марка Принса, ученики сочетали работу с книгами и видеоматериалами, полевые исследования и математические упражнения. Они использовали квадраты для картирования отпечатков, а анализ цепочек следов может в дальнейшем помочь оценивать скорость передвижения животных. Двух учеников также отобрали для презентации проекта на Aboriginal STEM Congress в Аделаиде в августе 2026 года.

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