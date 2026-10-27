В Австралии 52-летнему Диону Эшли Полсену, ранее работавшему в системе образования штата Квинсленд, предъявили обвинения в ряде давних сексуальных преступлений против ребенка. По данным ABC News, обвинения касаются предполагаемых действий в отношении подростка-мальчика в период с 2007 по 2010 год.

Перечень обвинений

Полсену вменяют два эпизода непристойного обращения с ребенком, а также по одному эпизоду незаконной содомии и увоза ребенка с аморальной целью. Отдельно ему предъявили обвинение в нарушении постановления о предоставлении информации, необходимой для доступа к данным, хранящимся в электронном виде.

Мужчина ранее в этом месяце предстал перед магистратским судом Тувумбы и остается под стражей. Следующее слушание по делу должно состояться в окружном суде Тувумбы в декабре.

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Призыв полиции

Полиция сообщила, что в 2007–2010 годах Полсен работал в образовательных учреждениях Тувумбы, долины Локьер и Таунсвилла. Детективы призвали людей, которые могут располагать информацией о его предполагаемом поведении, обратиться в правоохранительные органы.

В Департаменте образования Квинсленда заявили, что бывший сотрудник больше не работает в ведомстве. Там также сообщили о доступной поддержке для учащихся и работников, которые в ней нуждаются, и посоветовали родителям и опекунам обсуждать свои опасения с директором школы.

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