Сборная Австрии победила Ирландию со счётом 1:0 в матче группы B3 Лиги наций на «Райффайзен Арене» в Линце. Единственный гол в конце встречи забил Саша Калайджич, сообщает Sky Sports. Этот результат гарантировал австрийской команде повышение в Лигу А независимо от результатов заключительных матчей группы.

Решающий гол Калайджича

Сборная Ирландии имела моменты в матче, однако не смогла их реализовать. Калайджич стал единственным футболистом, который воспользовался своим шансом, открыв счёт в конце второго тайма. Его гол принёс Австрии минимальную победу.

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Позиция Ирландии в группе

Перед заключительным домашним матчем против Косово ирландская команда занимает третье место в группе. Она имеет на одно очко меньше, чем Косово, которое станет её соперником в следующей игре. Матч состоится во вторник на стадионе «Авива».

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