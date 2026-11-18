В Вене проверяют возможность лишения бывшей главы МИД Австрии Карин Кнайсль австрийского гражданства. об этом сообщает Der Spiegel.

Заявление Кнайсль и проверка в Вене

Кнайсль, которая сейчас живет в России, заявила на конференции в Москве, что австрийские власти начали юридическую процедуру по лишению ее гражданства. По данным российского государственного информагентства ТАСС государства-агрессора России, она сказала, что в таком случае могла бы стать лицом без гражданства. Если гражданство окончательно прекратят, Кнайсль планирует обратиться за проездным документом ООН.

Весной либеральная партия NEOS подала заявление о лишении Кнайсль австрийского гражданства. Уполномоченное подразделение городской администрации Вены рассматривает это дело, сообщил представитель учреждения австрийскому агентству APA.

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Возможные правовые основания

По данным издания, Кнайсль может потерять гражданство, если к ней применят параграф 33, часть 1 Закона Австрии о гражданстве. Норма предусматривает такую возможность, если человек состоит на службе иностранного государства и своим поведением существенно вредит интересам или репутации республики.

Кнайсль возглавляла МИД Австрии в 2017–2019 годах и выступала за более тесные связи с Россией. В 2018 году она пригласила российского президента Владимира Путина на свою свадьбу, где они танцевали вместе. Позднее Кнайсль работала на российском государственном пропагандистском телеканале RT и в государственной нефтяной компании «Роснефть». В 2023 году она переехала в Россию, чтобы возглавить прокремлевский аналитический центр «Горки» в Санкт-Петербурге.

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