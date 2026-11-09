В Австрии с 1 декабря 2026 года прекратят продажу виньеток в виде наклеек на лобовое стекло автомобиля. Для проезда по автомагистралям и скоростным дорогам можно будет приобрести только цифровую виньетку, привязанную к регистрационному номеру транспортного средства, сообщает RMF24.

Виньетка будет привязана к номеру автомобиля

Новые правила будут касаться как годовых, так и краткосрочных виньеток — однодневных, 10-дневных и двухмесячных. При покупке водитель должен будет указать регистрационный номер автомобиля, после чего оплата будет зарегистрирована в базе данных оператора автомагистралей Asfinag.

Цифровые виньетки можно будет приобрести в интернет-магазине Asfinag, через мобильное приложение, на автозаправочных станциях, в автомобильных клубах и пунктах сбора платы. Годовая и двухмесячная виньетки, приобретённые онлайн, вступят в силу не ранее чем на 18-й день после покупки. Для однодневной и 10-дневной виньеток такой срок ожидания не предусмотрен.

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Цены на 2027 год

Годовая виньетка на 2027 год до конца декабря 2026 года будет стоить 106,80 евро. С 1 января 2027 года её цена вырастет на 2% — до 108,90 евро. Она будет действовать с 1 декабря 2026 года до 31 января 2028 года.

Годовая виньетка-наклейка на 2026 год будет оставаться действительной до 31 января 2027 года. После этой даты на австрийских автомагистралях и скоростных дорогах будут действовать только цифровые виньетки. По данным Asfinag, более трёх четвертей водителей уже выбирают цифровой формат оплаты.

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